ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಗೆ ಚೆಂಗುಲಾಬಿಯೇ ಏಕೆ?

ಚೆಂಗುಲಾಬಿ ಹೃದಯ ಬೆಸೆದರೆ ಉಳಿದ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳೇನು ತೆಪ್ಪಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹವಾ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅದೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದೆ ಓದಿಬಿಡಿ..

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 9:46 [IST]

English summary

Meaning of every color rose in a love proposal is different. And red rose is so much important for proposing a love. What is the history and meaning of red rose in love?