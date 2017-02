ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ : ಆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯ್ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ!

ನಿನ್ನ ನೋಟನ್ನು ಮೊನ್ನೆವರ್ಗೂ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಣೇ. ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾನೆಟೈಜೇಷನ್ ಘೋಷಣೆಯಾಯ್ತೋ ಕಂಗಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅಪರಾಧ. ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರೇ ದಾರಿ ತೋರಿದ.

Thursday, February 9, 2017, 13:46 [IST]

Both lovers could not continue their affair as girl's parents were looking for a groom. Mutually they got separated. She gave him five hundred rupeed as memory. What did he do with that note? A lovely write up Gavi Swamy from Chamarajanagar.