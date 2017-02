ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ?

ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಯಾರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಏನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿವೆ. ಅದರ ವಿವರ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

How to worship Shiva on Maha Shivaratri festival? Astrologer Vittal Bhat has explained how Shiva linga can be prepared and by which method the lord Shambho Shankara has to be worshipped.