ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಲು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮರುದಿನ ಇರ್ಪು ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ!

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇರ್ಪು ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮರು ದಿನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನವವಿವಾಹಿತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ

Story first published: Friday, February 24, 2017, 15:25 [IST]

English summary

Day after Shivaratri people around Kodagu takes Holy bath in Irpu falls. They believe that, It helps to fulfil all their wishes.