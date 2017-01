ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ: ಹಂಸಲೇಖ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 13, 2017, 15:47 [IST]

English summary

Veteran music director of sandalwood has defined Sankranti as the combination of light and crop. He says that it is the celebration of love. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ, ಈ ಹಬ್ಬ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕುಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.