ಅಪ್ಪನ ಛಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅನ್ಸತ್ತೆ!

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ.. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಗತ್ತೇ ಆಗಿರುವ ಈ ಅಜ್ಞಾತ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ. The best classroom in the world is at the feet of pappa....

English summary

The best classroom in the world is at the feet of pappa. Father has taught me to face the ugly world with courage. Though he looks slim, his ambitions, love for life are very huge. Write Shubhashaya Jain on her father on Father's Day.