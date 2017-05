ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ: ಆ ವಿರಾಗಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ

ಇಂದು ಬೌದ್ಧ ಮತೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ. ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ (ಈ ವರ್ಷ ಮೇ, 10) ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮ ದಿನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ದಿನ.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 12:18 [IST]

English summary

Buddha Poornima is celebrating today in all over India. Gautama Buddha's birthday is celebrating as Buddha Poornima festival.