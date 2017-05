ಅಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಅಂದರೆ ಏನೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೇ...

ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದರೆ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್‌ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ?’ ನಾನಂತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದವಳೇ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಸಂವಾದ ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಕ್ಕಿತು. ಹೌದಲ್ಲಾ...

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 27, 2007, 18:10 [IST]

English summary

Sex education by mother. Mother is best suited person to impart sex education in modern society argues Gaganasakhi.