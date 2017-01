ಹೊಸತಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಕಲೆ!

ಹೊಸತಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತದರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಹಳೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ?

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:00 [IST]

English summary

What is your resolution for the new year? Resolution can be taken up at any point of time. We may not resolve to do anything special. But, we should take this opportunity to think in a different way. Vasant Kulkarni narrates such an incident and writes about artist HS Satyanarayana.