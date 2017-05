Subscribe to Oneindia Kannada

ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು 1997ರಲ್ಲಿ "Four Agreements" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ. ಡಾನ್ ಮಿಗ್ವೆಲ್ ರುಯಿಜ್ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವೇ ನಾಲ್ಕು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನೆಂದರೆ: 1) ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು (Be impeccable with your word). 2) ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು (Don't take anything personally) 3) ಕೇವಲ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು (Don't make assumptions) 4) ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು (Always do your best)

Story first published: Tuesday, May 30, 2017, 16:10 [IST]

English summary

Don Miguel Ángel Ruiz (born 1952), better known as Don Miguel Ruiz, is a Mexican author of Toltec spiritualist and neoshamanistic texts. His most famous book, The Four Agreements, was published in 1997 and has sold around 5.2 million copies in the U.S. and has been translated into 38 languages.