ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ರನ್ನ, ಪಂಪರ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗತ ವೈಭವದ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 16:50 [IST]

English summary

Why did that person shed tears when he heard about Duryodhana? Who is that person? An interesting anecdote from the pages of history of Karnataka by Vasant Kulkarni. He asks why no one remembered Kumaravyasa jayanti? What is the guarantee that present generation will study halegannada?