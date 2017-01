ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನಂಥ ಕ್ರೀಡೆ ಬೇಕೇಬೇಕು

ಈ ಮೊದಲು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದುದು ಈ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದಾಗಲೇ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 14:47 [IST]

Jallikattu is not just a game, it is mirror of our rich tradition, culture and our society. Vasant Kulkarni from Singapore says, we should support these sports like Jallikattu, Kambala etc.