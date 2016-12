ಮುದುಡಿದ ಮನ ಅರಳಿಸುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಮಲ ಬಸದಿ

ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ ಕಮಲ ಬಸದಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡೆಗಣನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು. ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಿರುವ ಈ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಸೌಂದರವನ್ನು ವಸಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The Kamal Basadi or Basti is one of the two Jain temples inside the Belgaum Fort. There is another Jain temple here called the Chikka Basadi, but that temple is currently in ruins. Vasant Kulkarni from Singapore writes about the historical monument in Belagavi.