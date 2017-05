ಸರಿಯಾಗಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾನವೇರಿದಾಗ!

"ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಲೀ ಕುವಾನ್ ಯೂ ಅವರಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಹೀಗೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?

Tuesday, May 16, 2017, 12:13 [IST]

India need a leader like Lee Kuan Yew, modern architect of Singapore, if India wants to progress in every field, says Vasant Kulkarni. He recalls the incident when he got the first opportunity to work in foreign country and visit Singapore for the first time.