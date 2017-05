ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ...

ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ಯಾವ ದೈವತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೋ ಆ ದೈವತ್ವ ಇನ್ನೆಂದೂ ಕಾಣದೇ ಹೋದರೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಳಿತನ್ನೆ ಬಯಸುವ ನಿಸ್ಪೃಹ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 13:29 [IST]

If you want to become a perfectionist in your profession you have to be proper guidance from the teachers or peers or seniors. Vasant Kulkarni writes how he had put hard work to become a perfectionist.