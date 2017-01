ಟ್ರಂಪ್ ಒಡ್ಡಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದೇ ಭಾರತ?

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ವಲಸೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು.

English summary

How will India face the challenges posed by American president Donald Trump? Donald has tightened screw against H1B Visa. Kannada column by Vasant Kulkarni.