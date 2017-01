ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 17, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್‍ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಅದರ ವೈಭವಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಕಾರಣಪುರುಷರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಈ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.

Tuesday, January 17, 2017

Benjamin Franklin [January 17, 1706 – April 17, 1790] was one of the Founding Fathers of the United States of America. Franklin was a renowned polymath and a leading author, printer, political theorist, politician, scientist, inventor, civic activist, statesman, and diplomat. January 17 is his birthday.