ಮಾಯಾನಗರಿ ‘ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್’ನಲ್ಲೊಂದು ವಾರಾಂತ್ಯ

Srinath Bhalle

ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಲ್ಲೆ, ರಿಚ್ಮಂಡ್

Subscribe to Oneindia Kannada

ಹೀಗೇ ನಾವು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಒಮ್ಮೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಒಬ್ಬಾತ ಬಂದು ಏನೋ ಕೇಳಿದ. ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು 'ಏನು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ "can you give me $2.50 for a soup ?" ಎಂದ!

English summary

America's one of the beautiful city New York explored by Oneindia columnist Srinath Bhalle on his weekend. Here is the wonderful travelogue of the New York.