ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳು - ಹನ್ನೆರಡೊಂಬೋತ್ಲಾ ಎಷ್ಟೋ?

ಮಗ್ಗಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ'ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದರೆ "ಫೈವ್ ಒನ್ಸಾರ್ ಫೈವ್, ಫೈವ್ ಟೂಸಾರ್ ಟೆನ್, ಫೈವ್ ತ್ರೀಸಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ . . ." ಹೀಗೆ. ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಾರ್ ಸಾರ್'ಗಳು ಏನೂ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ 'five ones are five, five twos are ten, five threes are fifteen...' ಎಂದು. ಎಂಥಾ ಕಲಿಕೆ! ಈ 'ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ? ನಮಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

Story first published: Thursday, June 15, 2017, 11:23 [IST]

Only learning in the school or college is not important. One should think about what can he or she give back to the society after learning and unlearning. Srinath Bhalle, our new columnist talks about the education system in India and America.