ನವರಸಾಯನ ಅಂಕಣ: ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಪಿಡುಗೋ, ಪರಿಹಾರವೋ?

Srinath Bhalle

ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಲ್ಲೆ, ರಿಚ್ಮಂಡ್

ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ಅಲ್ಲ! ಬದಲಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ! ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಕ್ಷಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ! ಅಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಆಟಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಕುರಿ! ಪ್ರತಿ ಚಾನಲ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವೂ ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಂತೆ. Every program has a customer. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಆಟ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಟಿಆರ್ ಪಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

Are Reality shows social evil or solution? This is the topic discussed by Oneindia Kannada columnist Srinath Bhalle.