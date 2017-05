ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ?

ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಸಾಕೆ? ಬರೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಜೀವನಪಾಠ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂಕ ಪಡೆದವರೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರಾ?

English summary

Karnataka SSLC Results : Who is the real achiever? SSLC can be turning point for many students. It is not just the marks that will decide the fate of a students, ultimately the lesson of life which the student has learnt will make him a successful person.