ವೀರಪ್ಪನ್ ಜೊತೆ ಸಫಾರಿ ಚಾಲಕ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ರೋಚಕ ಕಥೆ

ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ ನನ್ನು ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಂಗಲ್ ಡೈರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಗನ್ ಪ್ರೀತ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, December 30, 2016, 11:04 [IST]

English summary

Safari driver of Bandipur shares his close encounter experience with Veerappan. Columnist Gagan Preeth interviewed the driver.