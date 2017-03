ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇಕೆ? ಜಂಗಲ್ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳು

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನರಭಕ್ಷಕ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಣಕಾರ ಗಗನ್ ಪ್ರೀತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ನರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 14:17 [IST]

English summary

How and why animals become man eaters? Wild life photographer, Oneindia Kannada Columnist Gagan Preeth probes.