ಜಂಗಲ್ ಡೈರಿ: ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿವು-ಅಳಿವಿನ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ

ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತು. ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತೆಂದರೆ ಓಟ. ಆದರೆ ಆ ಓಟ ಯಾವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 31, 2017, 19:20 [IST]

English summary

Wild life brings happy to human being, it is a result of research study by BBC and California VV. Wild life experience explains columnist Gagan Preeth.