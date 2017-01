ಹುಲಿ ಕೂಡ ಹೆದರುವ ಕಾಡು ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ?

ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲದ ಕಾಡುನಾಯಿಗಳ ಬೇಟೆ ವಿಧಾನವೇ ಭಯಂಕರ. ಇಂಥ ಪುಟ್ಟ ಅಕಾರದ ಕಾಡುನಾಯಿಗೆ ಎಂಥ ಹುಲಿಯೂ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಣಕಾರ ಗಗನ್ ಪ್ರೀತ್

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:31 [IST]

English summary

Why tiger also haunt to wild dogs? Hunting style, life and other interesting facts about wild dogs explained by Gagan preeth in his column Jungle diary.