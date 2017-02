ಜಂಗಲ್ ಡೈರಿ: ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳೆಂದರೆ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ, ಸಂಕಟ

ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ-ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರವಿದೆ. ಅಸಹ್ಯ ಬರುವಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 3, 2017, 14:55 [IST]

English summary

Elephants are used in auspicios occasions in Kerala. But, it is really pain for elephants. Columnist Gagan Preeth explains about business behind elephants in Kerala.