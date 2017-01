ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರಂಗನತಿಟ್ಟು!

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ರಂಗನತಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಗನ್ ಪ್ರೀತ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 20, 2017, 15:58 [IST]

English summary

Ranganathittu- a bird sanctuary near Srirangapatna, Mandya district. November to February right time to visit this sanctuary. A travel guide article by Gagan Preeth.