ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ, ಆ ಹುಡುಗಾಟ, ಇನ್ನು ಮಾಸಿಲ್ಲ!

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಗೊಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಹ ಈ ಲೇಖನದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 19:13 [IST]

English summary

Childhood for everyone is always memorable. Everyone thinks their childhood was better than the present one. So, Meghana Sudhindra too recalls her evergreen childhood near Ragigudda Anjaneya Temple. Why present generation is not enjoying as much as they should?