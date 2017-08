ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೆ ದೆವ್ವೋಭವವೇ!

Jayanagarada Hudugi

ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ

"Your are the host not mummy" ಎಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು ಎನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ.

English summary

It is common to treat guests while they coming to home. But, how guests become ghosts in foreign land? Oneindia Kannada columnist Jayanagarda Hudugi shares her experience humorously.