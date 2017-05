ಮುದ್ದಾದ ನೆನಪುಗಳ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಳೆ!

ಜಯನಗರದ ಅಗಲ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಕಾಗದ ದೋಣಿ, ಅಮ್ಮನ ಬಿಸಿ ಬೋಂಡ, ಅಪ್ಪನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದಿರ ಕಥೆಗಳು, ಬಿರ್ರನೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಖಾರ ಭೇಲ್ ಪುರಿ ತಿಂದಿದ್ದು... ಮಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಸರಮಾಲೆ.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 14:18 [IST]

Rain is so beautiful. It makes us nostalgic. Rain means school holidays, paper boats, delicious bondas, wide roads of Jayanagar, stories by ajji, traffic jams, overflowing drainages... Meghana Sudhindra recalls her memories of Bengaluru rain in her column Jayanagarada Hudugi.