ಜಯನಗರದ ಹುಡ್ಗಿ ಜತೆ ತಿಂಡಿಪೋತರ ಸ್ವರ್ಗ ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ

ಊಟ ತಿಂಡಿ ನನಗೆ ಆ ಜಾಗದ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ಗೌಜು ಗದ್ದಲ ಎಲ್ಲವು ಹಿತ. ಯುಗಾದಿಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಪರಿ ಮರೆಯಲಸಾಧ್ಯ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bengaluru Food Lovers Paradise, take tour with Jayanagarada Hudgi around Namma Tindi Addas in Jayangar, Basavanagudi, Malleswaram, Vijayanagar and so on.