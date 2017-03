ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಅಂತ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು...

"ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರತ್ತೆ ಮ್ಯಾಡಮ್ , ಬರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನೀವೇನೊ ಮಾತಾಡುತ್ತೀರ, ಓದುತ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಆ ಹುಡ್ಗಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ."

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 13:25 [IST]

English summary

Do you know Kannada? This is the question many people ask Kannadigas in Bengaluru, the capital city of Karnataka. Why is it happening in Bengaluru? Why people have forgotten to speak in their mother tongue Kannada? Meghana Sudhindra writes from Barcelona.