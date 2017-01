ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ರಗ್ ಇಲ್ಲಾ ತಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ ಇಲ್ಲಾ!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡೊ ಲವರ್, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೊ ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಟಿಫೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನೇ ಹಾಗಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಅವನ ವಿಶ್ಯ ಬಿಡಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾನೆ.

Tuesday, January 10, 2017, 18:44 [IST]

English summary

Winter means tight hug of lover, sound sleep, hot coffee, super hot gossip, bachelor life... and so on. A humourous write up Chitra Badiger.