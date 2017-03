ಹಾಸ್ಯಮಯ ವೆಬಿಸೋಡ್: ಎಕ್ಸಾಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ

ಹಾಸ್ಯಮಯ ವೆಬಿಸೋಡ್: ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಏನೆಲ್ಲ ವೇಷ, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ-2ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 18:20 [IST]

NamduK team is back with second episode of Nodi Swami naavirode heege. Nodi swami is series of webisodes of different type of people perception over one matter.