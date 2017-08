'ಹೌಸಿಂಗ್ ಗುರು' ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಕನ್ನಡಿಗ ರಮೇಶ ಪ್ರಭು

Gv

ಡಾ| ಜೀವಿ' ಕುಲಕರ್ಣಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ 40 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. (ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ). ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ ಜೇಟ್ಲಿಯವರೇ ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ (28 ಜುಲೈ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನನಗೆ ರಮೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಆರ್.ಇ.ಆರ್.ಎ.(ರಿರಾ)ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. (OVERVIEW OF THE REAL ESTATE(Regultion anad Development) ACT, 2016 AND RULES, 2017).

English summary

Housing Guru - Mumbai Kannadiga Ramesh Prabhu has carved his own niche in the field of real estate in Mumbai. GV Kulkarni writes about the achiever.