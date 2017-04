ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಜಾತಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಜಾತಕ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ವಿಠ್ಠಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 21:16 [IST]

English summary

What Delhi CM Arvind Kejriwal horoscope says? Prediction according to vedic astrology by well known astrologer Pandit Vittal Bhat.