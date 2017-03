ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ...

ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ವಿಠ್ಠಲ ಭಟ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲೆಯ ಮಾರ್ಚ್ 21ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 17:41 [IST]

English summary

Here is the suggestions, solution given by Astrologer Pandit Vittal Bhat to Oneindia Kannada readers questions.