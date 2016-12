ಹಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು

ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಾಗಲಿ. ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿ ಕೈಗೆ ಹತ್ತಲಿ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಆಶಯ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿಠ್ಠಲ ಭಟ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:48 [IST]

English summary

How to get Godess Lakshmi blessings? Here some of the tips by Astrologer Pandit Vittal Bhat.