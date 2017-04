ವಿವಾಹ, ಸಂತಾನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮುಗ್ವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದರ್ಶನ

ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕುಜ-ಸರ್ಪ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮುಗ್ವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶೀಘ್ರ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 12:43 [IST]

Mugwa Subrahmanya temple at Honnavar taluk, Karnataka, this temple visit can solve various ill effects of Mars and Rahu.