ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ, ಇಟ್ಟರೆ ಶಾಪ!

ರಾಹು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹು ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯೇ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

Story first published: Friday, February 17, 2017, 18:15 [IST]

English summary

Good and bad effects of Rahu on the basis of placement in horoscope according to vedic astrology, explains astrologer Vittala Bhat.