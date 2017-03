ಯುಗಾದಿಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಪೂಜೆಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೋಳಿಗೆ ಸಿಹಿಯಿರುವ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಜಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಆಯವ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Hevilambi Samvatsara Ugadi : Aya Vrya (earning and expenditure) for all zodiac signs (rashis) during 2017-18 by Pandit Vittal Bhat. The well known astrologer has suggested solution for the problems the people may face. Wish you all have wonderful new year, happy Ugadi.