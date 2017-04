ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ : ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಾತಕ

ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ಕರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದರೆ...

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 13:35 [IST]

If your zodiac signs is Cancer then you may be one of the most dangerous criminals. Libras have the most criminal record when compared to other signs and Geminis often get involved in crimes of fraud. Yes you heard it right. This is not some fictitious piece, but what the FBI states. The FBI has put out a list of most dangerous zodiac signs.