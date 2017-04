ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ಯಾವ ವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಗುಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಯಾವ ವಾರ ಜನಿಸಿದವರ ಗುಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗುಣಾವಗುಣಗಳು, ಯಾವ ವಾರ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 15:38 [IST]

English summary

Traditional astrological lore seems to suggest that persons born on days of the week "ruled" by a particular planet may have some innate characteristics of that "ruler".