ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನನ್ನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಬರುತ್ತಾ ಎಂಬುದು ಹಲವಾರು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ವಿಠ್ಠಲ ಭಟ್ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 13:23 [IST]

English summary

What are the reasons for proft or loss in business. Who can do business? What are the sollutions for ill effect of planets, Here astrologer Pandit Vittala Bhat explains according to vedic astrology.