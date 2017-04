2017ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಶುಭ-ಯಾವುದು ಅಶುಭ?

ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಶುಭಕರವಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಾದ ಕಬಿಯಾಡಿ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕರಾರುವಾಕ್ ಆಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ

English summary

In 2017 Akshaya Tritiya What is auspicious and what is not? explained by well known astrologer Kabiyadi Jayaramacharya.